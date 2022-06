Miks võtab ülirikas golfimängija vastu Saudi Araabia räpast raha? Vastus: sest seni teenitud 79 miljonist napib

Üks raha on räpasem kui teine. Pärast Ukrainasse sissetungi hakati Venemaale suurel kiirusel ja hulgakaupa seadma kõikvõimalikke sanktsioone, riik tõrjuti maailma spordist ning leiti, et Putini režiimi ja selle käsilaste raha on vastuvõtmiseks verine. Asi läks sedavõrd kaugele, et Suurbritannia nõudmisel pidi oligarh Roman Abramovitš müüma maha jalgpalliklubi Chelsea.