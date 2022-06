Soovisin alustada seda kirjutist tõdemusega, et loodetavasti on siinne jutt aegunud ja Eesti olümpiakomitee ainuõige otsuse juba teinud. Kahjuks tuli südamest pettuda, sest lüües esmapäeva pärastlõunal lahti nimekirja sportlastest, kes saavad EOK toetust, nägin Eneli Jefimova nime taga endiselt märget C+.