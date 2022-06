Tänavuseks hooajaks langes Eesti jalgpalliklubide ühine eurokoefitsient nii madalale, et Levadial tuleb Meistrite liigas alustada mängudega eel-eelringist. Seega on eestlaste Premium liiga tänavuseks hooaja asetuste mõttes Euroopa nelja nõrgema liiga seas (siinkohal tuleb märkida, et FC Flora mulluse euroedu punktid mõjutavad alles järgmist hooaega). Edu korral saab Levadia pidada Islandil kaks kohtumist ja seejärel ootaks Meistrite liiga esimene eelring.