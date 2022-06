Olympic Casino sõlmis koostöö innovaatilisi makselahendusi pakkuva rahvusvahelise ettevõttega Luxon Pay

The Festival Series on 2021. aasta septembris Bratislavas alguse saanud uuenduslik üritustesari, mis seob omavahel pokkeri, kasiino ja spordi. The Festival Seriese idee autor on Cash Games Festivali kaasasutaja Martin „Franke“ von Zweigbergk ning läbi iGaming Affiliation and B2B SaaS Solutionsi ja Acroudi on võetud eesmärgiks teha revolutsiooni kasiinofestivalide korralduses.