Ukraina tennisetäht on venelasi võõrustava US Openi korraldajates pettunud

„See on nende otsus. Ma ei toeta seda, sest tunnen, et nad oleksid pidanud tõsisema sammu tegema,“ rääkis Svitolina Reutersile.

„Meie (Ukraina) sport on on ajas 10 aastat tagasi visatud, sest kogu infrastruktuur on lõhutud või täiesti hävitatud. Ma võin teile nimetada mitmeid asjaolusid, mille tõttu ei tohiks Venemaa ja Valgevene mängijad võistelda.“

Svitolina tunnistas, et ootas Venemaa tennisistidelt pärast sõja puhkemist rohkem toetust, kuid veendus märtsis Indian Wellsi turniiril, et oli olnud naiivne.

„Me ei saanud tegelikult aru, miks me neilt toetust ei saa. See on meie vahele pingeid toonud,“ lisas ta venelaste ja ukrainlaste omavahelistest suhetest rääkides.

Svitolina ja tema prantslasest abikaasa Gael Monfils, kes on samuti tennisist, teatasid eelmisel kuul, et saavad oktoobris tütre.

„Prioriteedid ja vaade elule on muutunud. Mitte, et ma poleks varem perega olemise aega hinnanud, aga nüüd naudin ma oma vanemate seltskonda väga. Neil õnnestus Ukrainast lahkuda ning nad on preagu Euroopas. Sõda tõesti muudab inimesi,“ lisas Svitolina.