Endise Madridi Reali staari jahmatav ülestunnistus: käisin treeningutel purjus peaga

„Kui te küsite minult, kas ma olen kunagi Reali treeningul purjus olnud: jah! Ma jõin kohvi, et hingeõhust lõhnad eemaldada ja võtsin parfüümivanne,“ rääkis 41-aastane eksjalgpallur telekanali EPTV saates „Ressaca“, vahendab Goal.com.

Cicinho lahkus Realist 2007. aastal AS Romasse, jätkates joomist ka seal. „Hakkasin joome peale treeningut. Käisin füsioteraapias, tulin koju kell 14 - 14.30 ning lõpetasin joomise kell 4 hommikul.

„Alati kui ma Roma treeningule purjus peaga ilmusin, said treenerid sellest aru ja ma rikkusin sellega oma maine.“

Esimest korda rääkis Cicinho avalikult oma võitlusest alkoholismiga 2012. aastal, tunnistades, et oli sportlaskarjääri ajal kõva jooja ja suitsetaja ning oleks ilmselt ka narkootikume teinud, kui see dopingureeglite järgi lubatud oleks. 2016. aastal tunnistas ta, et tegi kaks pakki sigarette päevas.