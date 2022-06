KUULA | Mihkel Reile ei osanud sportlasena välisklubides olla. Mis mõttes? Võistluste korralduses keerulised ajad

Mihkel on veel noor mees, vanust 37 ja teoreetiliselt võiks vabalt võidusõitja ametit pidada. Kõigest paar aastat vanem kui Rein Taaramäe ja Tanel Kangert, kes jätkuvalt kõrgtasemel pedaale tallavad. Kuid kõik on läinud teisiti.

Kalevi Jalgrattakooli kasvandik hakkas hoopis 21-aastaselt võistluste korraldamisega katsetama ning on jäänud sellele truuks tänaseni. Filter Temposari ja Filter Maanteekarikasari on teada-tuntud kõigile jalgrattasportlastele ja -harrastajatele.

Räägime sellest, et võistluste korralduses on käes keerulised ajad, koroonaviiruse tulekuga on osalusnumbrid langustrendis, ent korralduskulud üha kasvavad. See pole jätkusuutlik ja suure tõenäosusega ootab ees koduse rattakalendri õhenemine. Eelkõige puudutab see maanteevõistlusi ja maastikurattamaratone.