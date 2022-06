Maailma seksikaimaks jalgpalluriks nimetatud naine pole oma tiitli üle uhke

„Mulle meeldisid artiklid, kus mind nimetati kõige ilusamaks või üheks ilusaimaks jalgpalluriks, sest mulle meeldib kuulda, et ma olen ilus,“ rääkis Markovic erinevatest „tiitlitest“ portaalile 20min.

„Küll aga ei meeldinud mulle ajaleheartiklid, kus mind kirjeldati seksikaima jalgpallurina. Mulle ei meeldinud see ka mu perekonna pärast. Nad peaksid ette vaatama, mida nad inimestest kirjutavad. Eriti juhul, kui nad neid ei tunne.“

Zürichi Grasshopperis leiba teeniv naine jätkas: „Peale seda on mitmed inimesed mulle kirjutanud ja väitnud, et nad on mingid mänedžerid, aga ma tean täpselt, mida nad minust tahavad.“