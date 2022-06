Ussõki ja Joshua kordusmatši aeg ja koht sai paika. See ei meeldi Amnesty Internationalile mitte üks raas

See, et kordusmatš tuleb, sai selgeks üsna pea peale 25. septembril toimunud kohtumist, kuid seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse polnud selge, millal Ussõk ringi saab naasta.

Kordusmatši asupaiga kinnitamise uudisele on reageerinud juba inimõiguste eest seisev Amnesty International, kelle sõnul pole järjekorse spordi suursündmuse Saudi Araabiale korraldada andmine „mingi üllatus“. Organisatsioon kutsus sportlasi üles kasutama oma platvormi, et inimõiguste probleemidele rohkem tähelepanu juhtida. Oma avalduses on Amnesty International nimeliselt pöördunud just Joshua poole.