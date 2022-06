Vassiljevit tänama tulnud Poola fännid: liituda soovijaid oli rohkem kui bussis kohti

Puna-kollasesse rüütatud toetajad suutsid Lilleküla staadionil hooti kohalikud Flora ja Kalju fännid üle laulda. Reaalsuses võinuks neid kohal olla rohkemgi. „Tuli 51 inimest. Tegelikult tahtsid veel päris paljud liituda ja Eestisse sõita, aga bussis on kohti piiratult. Ausalt öeldes ma reisi hinda ei tea – kütuse hinnad on laes, et kõige odavam just ei tulnud,“ lisas ta muiates.