Taaramäe ja Kangert võtatavad kümneaastase vaheaja järel teineteiselt temposõidus mõõtu

Kuremaa mõisa juurest antakse eliitklassi ja kuni 23-aastaste meeste võistlusele start kell 11 ning eliitklassi ja kuni 23-aastaste naiste võistlusele kell 12.30. Ees on ootamas 35 kilomeetrit, mida sõidetakse kahe ringina trassil Kuremaa-Soomevere-Toovere-Palamuse-Änkküla-Kuremaa.

Tiitlit on kaitsma tulemas ka Rein Taaramäe (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux), kellele on pakkumas tugevat konkurentsi teiste hulgas Tanel Kangert (BikeExchange-Jayco), Norman Vahtra (Go Sport-Roubaix Lille Metropole), Rait Ärm (Equipe Cycliste Continental Groupama-FDJ), Gleb Karpenko (Kalevi Jalgrattakool), Markus Pajur (Team Arkea Samsic), Artjom Köster (Team Ampler-Tartu2024) ja Joonas Kurits (Team Ampler-Tartu2024).