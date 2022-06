Paul Aron tegi Hollandis puhta töö!

„Milline imeline nädalavahetus. Lihtsalt domineeriv. Nautisin seda väga. Tänud kõigile tohutu toetuse eest. Milline töö Prema tiimi poolt! Tänan oma inseneri ja mehaanikuid suurepärase töö eest. Suured tänud Karl Pärjamäele, kes mind igal sammul on aidanud. Mu vaimne tugevus on temaga iga päevaga paranenud. Mul oli õnne, et mu vend Ralf ja parim sõber mulle boksiteelt kaasa elasid,“ kirjutas Aron sotsiaalmeedias.