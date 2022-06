Rannavolle suvetuuri teisel etapil tundsid võidurõõmu Jaani – Tammearu ja taas Hollas – Soomets

Pühapäevane võistluspäev algas Tartus Raekoja platsil esmalt naiste ja seejärel meeste poolfinaalidega. Esimeses poolfinaalis läksid vastamisi laupäeval oma alagrupid võitnud ja ka veerandfinaalidest kindlalt uude päeva edenenud Liisa-Lotta Jürgenson ja Eva Liisa Kuivonen ning leedulannad Rugile Grudzinskaite ja Monika Salkute. Ühes taktis kulgenud mängu kallutasid tulemusega 2:0 (23:21, 21:16) enda kasuks kogenumad leedulannad.



Teises naiste poolfinaalis asusid finaalikohta püüdma Eesti parim esindus Heleene Hollas – Liisa Soomets ning teine Leedu paar Lilija Frelik – Vlada Oganauskiene. Taas piisas finalisti selgitamiseks kahest geimist, kui 2:0 (21:17, 21:17) võiduga edenesid kullamatši mängima eestlannad.



Jazz Pesulad Cupi kolmanda koha kohtumine kujunes ootamatult ühepoolseks, sest Jürgenson – Kuivonen haarasid kohe mängu alguses Frelik – Oganauskiene vastu initsiatiivi ning hoidsid turvalist edu kogu matši vältel. Poolfinaalis Hollas – Soometsa vastu mõlemas geimis 17 punkti võitnud Leedu duo kogus noorte eestlannade vastu geimides vastavalt 14 ja üheksa silma ning Tartu turniiri kolmas koht kuulus mäekõrguse võiduga turniiri väärtuslikemaks mängijaks valitud Liisa-Lotta Jürgensonile ja Eva Liisa Kuivonenile.



Teisel järjestikusel Kiirkasiino suvetuuri etapil kindlalt finaali jõudnud Hollas – Soometsa jaoks oli esikoha kohtumise näol tegemist uudse olukorraga, sest treener Rivo Vesiku soovitusel vahetati finaaliks Grudzinskaite ja Salkute vastu omavahel kohad ning harjumine võttis pisut aega. Vangerdusest hoolimata väljusid teist nädalavahetust järjest finaalist võitjana Heleene Hollas ja Liisa Soomets tulemusega 2:0 (21:16; 21:19).



Meeste turniiripäev pakkus kaasaelajatele tõelist vaatemängu – otsustavat kolmandat geimi vajasid mõlemad poolfinaalid ja ka kolmanda koha matš, vaid finaal lõppes tulemusega 2:0.



Esimeses poolfinaalis läksid vastamisi Kiirkasiino suvetuuri esimese etapi teise koha omanikud Jaan Rebel – Dmitri Korotkov ning Rakveres koos Ragnar Pähnaga kolmanda koha hõivanud, aga sel nädalavahetusel Märt Tammearuga mänginud Karl Jaani. Kui esimene geim kuulus kindlalt 21:13 Jaani – Tammearule, siis järgmises geimis näitasid kindlamat mängu Rebel – Korotkov ja võitsid geimi tulemusega 21:17. Teise geimi edu pealt jätkasid otsustavat geimi taas paremini Rebel ja Korotkov, ent kaotusseisu jäänud Jaani – Tammearu tegid viimaste punktide eel suurepärase tagasituleku ning napsasid 3. geimi 17:15 võiduga finaalikoha endale.



Meeste teises poolfinaalis heitlesid Škoda Rakvere Cupi võitjad Urmas Piik ja Siim Ennemuist ning esimese etapi U-22 EM-i pärast vahele jätnud Kaur Erik Kais ja Rasmus Meius. Esimene geim kuulus kindlalt 21:15 kogenud Piik – Ennemuistile, aga noored kehtestasid end teises geimis ning viisid 21:17 geimivõiduga kohtumise kolmandasse geimi. Tasavägise otsustava geimi kallutas tulemusega 15:13 enda kasuks rannavollepaar Piik – Ennemuist.



Pronksikohtumise esimeses geimis Rebel – Korotkovi ja Kais – Meiuse vahel haarasid initsiatiivi eeltoodutest viimased ning südi kaitsemäng ja enda õnnestumised tõid tulemusega 21:15 ka geimivõidu. Et Rebel – Korotkov ei öelnud esimese geimi kaotusega oma viimast sõna, näitas teise geimi algus, kui haarati kiire 3:0 eduseis ning tagaajajateks jäänud Kais – Meius ei suutnudki Škoda Rakvere Cupi teise koha duot selles vaatuses püüda. Kolmandas geimis said noored oma mängumootori taas käima ning teenisid 2:1 (21:15, 19:21, 15:12) võiduga Rebel – Korotkovi üle Jazz Pesulad Cupil kolmanda koha.



Meeste finaalis läksid teist järjestikust turniirivõitu püüdma Urmas Piik ja Siim Ennemuist, vastaseks kogenud Karl Jaani ja hiljuti Eesti meeste võrkpallikoondisega Kuldliiga turniiri lõpetanud Märt Tammearu. Esimene geim oli tõeline võrdsete lahing, mis lõppes seisul 25:23 Jaani ja Tammearu võiduga. Piik ja Ennemuist ei suutnudki valusast esimese geimi kaotusest taastuda – Karl Jaanile ja Märt Tammearule kuulus ka teine geim seisuga 21:13 ja Piik – Ennemuist vahetasid eelmise nädalavahetuse turniirivõidu teise koha vastu. Meeste seas pälvis väärtuslikema mängija auhinna Karl Jaani.



Jazz Pesulad Cupi naiste esinelik:



1. Heleene Hollas – Liisa Soomets

2. Rugile Grudzinskaite – Monika Salkute

3. Liisa–Lotta Jürgenson – Eva Liisa Kuivonen

4. Lilija Frelik – Vlada Oganauskiene



Jazz Pesulad Cupi meeste esinelik:



1. Karl Jaani – Märt Tammearu

2. Urmas Piik – Siim Ennemuist

3. Kaur Erik Kais – Rasmus Meius

4. Dmitri Korotkov – Jaan Rebel