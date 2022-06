„Alustasime liialt naiivselt selle kohta, et me pole kaks ja pool nädalat teineteist näinud. Lootsime, et palliga mäng tuleb natuke kergemalt. Tegelikult tuli olla natuke sirgjoonelisem ja valmis võitluslikuks mänguks,“ tunnistas kohtumise järel Flora juhendaja Jürgen Henn, et pikk koondisepaus andis tunda. „Teine poolaeg oli meie poolt oluliselt parem ja vastasel me väga palju olukordi tekitada ei lasknud.“