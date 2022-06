Wimbledoni eel heasse vormi tõusnud maailma kümnes reket võitis teise turniiri järjest

26-aastasele tennisetähele oli see ühtlasi teiseks järjestikuseks turniirivõiduks. Möödunud nädalal triumfeeris ta Stuttgarti ATP turniiril. Stuttgarti turniir oli Berrettinile ühtlasi esimeseks võistluseks alates märtsi keskpaigast. Nimelt käis tennisist vahepeal parema käe tõttu operatsioonil ning on viimase kahe nädalaga tõestanud, et on vigastuspausist suurepäraselt taastunud.