Miks võib kahevõistlus talimängudelt kaduda? Sest on marginaalseim olümpiaala

Läinud nädala lõpus imbus välja kurjakuulutav uudis, et rahvusvaheline olümpiakomitee ( ROK ) plaanib kahevõistluse kustutada kas juba järgmiste, Milano – Cortina d’Ampezzo või siis ülejärgmiste talimängude kavast. ROK-i juhatus teeb otsuse 24. juunil.

See oleks skandaalne, kui ROK heidaks üle parda kahevõistluse, hüppeid ja murdmaad ühendava suusaalade tüviteksti, mis on olnud kavas alatest esimesest taliolümpiast, mis toimus 1924. aastal Chamonix’s. See oleks sama, kui visata suveolümpialt välja kergejõustikku siduv kümnevõistlus. Mõeldamatu!