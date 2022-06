Pealiskaudsel hinnangul võib tunduda kummaline, miks on riigi meistermeeskonna peatreeneri parim valik minek kolmanda koha meeskonna juhendajaks. Vastus on lihtne, vaatamata tänavusele kõrbemisele, on Kalev/Cramo lähiaastate võimalused palju suuremad kui Pärnu Sadama korvpallimeeksonnal.