Eesti ime! Neljapaadis uued mehed ja jälle poodiumil

Uus põlvkond jaksab

25-aastase Poolaku ja 22-aastase Kušteini jaoks oli see esimene kord MK-sarjas poodiumile jõuda. „Noorte meeste üle on väga hea meel, nad on mitu talve kõvasti panustanud. Me ise teame, et tegelikult meil on materjali. Nüüd saime muule üldsusele ka näidata, et peale tulev põlvkond võib hästi sõuda,“ lisas kolmapäeval 39-aastaseks saav Raja.