Eesti kuni 23-aastaste ratturite grupisõidu meistriks krooniti Karpenko

Balti ühiste meistrivõistlustena peetud 133-kilomeetrises grupisõidus tehti otsustavad rünnakud peale poolel võistlusmaal olnud suuremat tõusu, millele järgnes küljetuule lõik. Kui eelmised jooksikud olid vihmasajus peetud võistlusel just kinni püütud, eraldusid peagrupist Karpenko, Pajur ning Team Ampler – Tartu2024 ratturid Aivaras Mikutis ja Alekss Krasts. Enne finišit jäi nelikust maha vaid Pajur. Triost oli parim Mikutis ajaga 3:02.29, kes krooniti Leedu meistriks, teise kohaga leppis napilt meeskonnakaaslase paremust tunnistanud Krasts, kes oli Läti parim rattur ning kolmandana ületas finišijoone käed taeva poole tõstetuna Karpenko.



„Raske sõit oli. Ma pole üle poole aasta nii siledat sõitu sõitnud. Minu kalendris on siiani olnud kõik mägised sõidud,“ rääkis Karpenko peale finišit. „Üritasin enam-vähem targalt sõita ja natuke Ampleri vastu, sest nemad olid siin kindlad favoriidid – neil oli 12 venda stardis. Mängisime kokku mõne teise ratturiga, kes olid samuti üksikud ja lõpus sõitsime peale tõusu lihtsalt eest, sest seal oli kohe küljetuul ja kuna kõik olid väsinud, sest olime just atrõõvile ka järgi jõudnud, siis oligi minek.“



Kui palju mõjutasid jahe ilm ja vihmasadu võistluse käiku? „Ma lugesin enne sõitu selle kohta. Päris huvitav, kuidas kuumus ja kõik mõjutab. Tegelikult see oli minu pluss. Elasin üle kolme nädala üle 40 kraadistes tingimustes. Ma arvan, et see oli mulle kasuks,“ jätkas Karpenko, kes tänavuse hooaja eel vahetas klubi ja treenerit. „Eks see pool aastat oli päris keeruline. Pidi kaks korda tiimi vahetama ja elukohta samuti, aga nagu näha, siis kõik toimib.“



Columbia-Kivi Eesti meistrivõistluste arvestuses sai teise koha üldarvestuses viiendana lõpetanud Pajur (+1.24) ja kolmanda seitsmendana finišijoone ületanud Roos (+1.39). Tiitlikaitsja Rait Ärm (Equipe Cycliste Continental Groupama-FDJ) pidi leppima tänavu neljanda kohaga.



Columbia-Kivi Eesti meistrivõistlused maanteesõidus jätkuvad kolmapäeval, 22. juunil, kui Kuremaal selgitatakse parimad ratturid eraldistardist sõitudes.