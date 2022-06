Brent Lepistu võrdles avameelses intervjuus Aivar Pohlakut Putini ja Kim Jong-Uniga

Saate alguses uuriti 29-aastaselt Lepistult, kui oluline oli Levadiale mullu esimest korda pärast 2014. aastat Eesti meistritiitli võitmine. Seejärel küsiti kaptenilt, kuidas ta käimasoleva hooaja esimese poolega rahul on.

Broughtonid uurisid seejärel Lepistult, kui suur sündmus on Eestis, kui endine Flora mängija liitub ühel hetkel Levadiaga. Flora noortesüsteemis üles kasvanud Lepistu kuulus klubi esindustiimi ridadesse aastatel 2013-2017. Vahepeal end välismaal proovile pannud poolkaitsja liitus endise koduklubi rivaali Levadiaga 2020. aastal. „Eestis on noor jalgpallikultuur. Sellist head kultuuri nagu Inglismaal meil veel pole. Mängijad on profid, aga selle ümber suurt kultuuri pole,“ rääkis Lepistu, et Eestis pole sellist tüüpi üleminek nii suur sündmus.

„Minu vaatenurgast oli olukord keeruline. Kasvasin Floras üles, sain seal kapteniks ja võitsin tiitleid. Siis läksin välismaale, aga mul pole väga head suhted ühe mehega... Eesti jalgpalli valitseb Aivar Pohlak. Ma pole just tema lemmiklaps,“ jätkas Levadia kapten. „Kui naasesin Eestisse, siis Flora polnud isegi valikus meie omavaheliste suhete tõttu. Levadia pakkus väga head lepingut, nad väga austasid mind ja näitasid seda mulle. See andis mulle enesekindlust, aga loomulikult kaalusin otsust pikalt.“

„Päeva lõpuks mõtlesin, et see on mulle uus väljakutse,“ sõnas Lepistu, lisades, et Florasse naasmine oleks olnud nagu mugavustsooni minek. „Mõtlesin, et võtan uue väljakutse vastu.“