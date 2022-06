Endrekson MK-etapi teisest kohast: kui noored mehed väga tahavad, siis mina ei saa ka piduriks hakata

Sama nelik läheb tänavu ka hooaja kolmandale MK-etapile ning ka EM-ile ning MM-ile. „Potentsiaali on sellel paatkonnal kindlasti, eriti koostöö osas. Johann on eessõudjana hästi paindlik. Tuleviku mõttes on paatkonnal veel arenguruumi. Arenguruumi on ka füüsise poole pealt,“ lisas Endrekson. „Nüüd jätkuvad koormustreeningud. Tiitlivõistluste eel on vaja veel võistluskogemust ja seetõttu läheme ka järgmisele MK-etapile.“