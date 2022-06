Milline on su enda spordimehe taust?

Olin noorena kümnevõistleja, kes jõudis Taanis võistlustel ka poodiumile. Aga sellest ei tohi valesti aru saada, sest meil on selle ala tase võrreldes Eestiga prügi. Mu isiklik tippmark on 6500 punkti kanti ehk Eestis ma ei pääsenuks isegi meistrivõistlustele. Treenisin end ise ja samal ajal õpetasin veel paari kutti. Sain päris varakult aru, et sportimise asemel soovin pühenduda juhendamisele.