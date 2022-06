OTSEPILT | Porsche Ringi uutel lõikudel toimub motoringraja Eesti meistrivõistluste teine etapp „Suur Võidusõit“

Kuna Porsche Ringil on uute rajalõikude ehitustööd lõppenud, saavad võistlejad esmakordselt proovida uut lõiku enne Enos Motorspordi kurvi ja MiniGP klass võistleb uuel kardiraja konfiguratsioonil.



Võistlusel antakse lisaks tavapärastele poodiumikohtadele välja hulgaliselt eriauhindu, näiteks mõlema päeva erilisema soorituse tegijat toetab kütusega Terminal Oil, kuid eriauhindu on teisigi.



Mis autode klassid on superkross ja Formula Historic?



Superkross kombineerib omavahel kolm autospordiala – jäärajasõidu, krossi ja ringrajasõidu. Sarja võitmiseks peab seega juht olema tasemel nii talvistes tingimustes, kruusal kui asfaldil. Ühtlasi on superkross üks soodsamaid võimalusi autospordi harrastamiseks.



Formula Historicus sõidetakse peamiselt Estonia-vormelitega. Pealtvaatajatele pakuvad ajalooliste vormelite võidusõidud parimat kokkupuudet Eesti autospordiajaloo olulise peatükiga kõige ehedamal moel – mootorite häälest kuni kuumade pidurite lõhnani.