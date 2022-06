ORC avamerepurjetamise Eesti ja Soome meistrivõistluste avamereetapi võitsid Matilda 4 ja Team Pro4U

Start anti kella 11 järel hommikul, et ühe miili kaugusel asuvas vastutuule märgis heisata eespurjed ja suunduda Aegna saare ning kaugeima märgi suunas, milleks mõlemale klassile oli Tallinnamadal ning mille võtmise järel naasti Tallinna poole kuni Keskmadala idapoini, kus A klass tegi ümberpöörde Uusmadala idapoile, et pikendada oma distantsi 10 miili võrra võrreldes väiksemate jahtidega. Viimane märk enne finishit oli Katariina kai idapoi Tallinna lahel. Hommikune ennustus nii ilma kui esimeste finisheerijate aja suhtes pidas paika. Nii nagu lubatud, hakkas vihma sadama kell 11 ning vihmas tuli täna purjetada kogu distants. Regati Line Honours ehk siis esimesena distantsi läbinu tiitel kuulub jahile Mercedes-Benz EQ Power (GP 42) Jani Lehtiga roolis Soomest, kes ületas finishiliini kell 16:30:19.

„Täna oli merel külm ja märg, aga purjetamise mõttes oli super päev ja kokkuvõttes fun! Distants oli väga hästi koostatud, tuult jagus kohati isegi kuni 23 sõlmeni. Paadi kiirus kuni 11-12 sõlme oli piisavalt hea, et ületada finišijoon füüsiliselt grupi esimeste paatide seas. Tänasel rajal tuli mitmetel jahtidel kohtuda suurte laevadega. Meie andsime teed ühele konteinerlaevale ja saime juurde ca minuti, kuid osad jahid said oluliselt rohkem kruiisilaevadega kohtudes. Tänast ilmaprognoosi ja rada hommikul vaadates teadsime, et meil on eelis, kuna X-jahid ei suuda meil nii palju eest ära sõita. Kui homseks lubatud tugeva ilma prognoos püsib, siis loodame, et suudame hästi sõita ka viimased lühirajasõidud,“ lausus Juss Ojala optimistlikult.