Naomi Osaka jääb Wimbledoni suure slämmi turniirilt eemale

Osaka on hädas kannakõõluse vigastusega ja seetõttu ei saa ta veel väljakule naasta.

Jaapanlanna on aastate jooksul võitnud neli suure slämmi turniiri. Osaka võidutses 2019. ja 2021. aastal Austraalia lahtistel ning 2018. ja 2020. aastal US Openil. Wimbledonis on Osaka parimal juhul jõudnud kolmandasse ringi, seda suutis ta 2017. ja 2018. aastal.