PSG sooviks Neymarist lahti saada, kuid brasiillasel on teised plaanid

Prantsusmaa suurklubi PSG on viimastel aastatel kõvasti raha kulutanud ning vutiklubi aastane palgafond on kerkinud juba üle 600 miljoni euro. Kuna algavast hooajast on UEFA Financial Fair Play reeglid taas konkreetsemalt töös, siis peab ka PSG kulutusi koomale tõmbama.