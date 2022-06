Kontaktid maffiabossiga tõid Tyson Fury’le häda kaela

Daniel Kinahan on varasemalt andnud Fury’le ka poksialast nõu, kuid praeguseks on mehed väidetavalt lihtsalt sõbrad/tuttavad. Veebruaris jõudis avalikkuse ette foto, kus Daniel Kinahan ja Fury poseerisid koos Dubais. Väidetavalt ongi antud foto toonud nüüd Fury’le pahanduse kaela. Briti meedia teatel soovis Fury hiljuti reisida USA-sse, kuid teda ei lubatud riiki. Põhjuseks sidemed Daniel Kinahaniga.

Fury on varasemalt tunnistanud, et ta on Daniel Kinahaniga sõber, kuid viimase ärid ei puutu temasse. „Mina tema asjadesse ei sekku. Samamoodi ei sekku ma ka teiste inimeste isiklikesse asjadesse,“ on Fury öelnud.