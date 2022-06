Boris Johnson sai 6-aastaselt Ukraina poisilt liigutava kirja

Kui hiljuti kirjutas Johnson avaliku kirja Ukraina lastele, siis Kostuševitš otsustas peaministrile vastata. Ta kirjutas: „Kallis Boris Johnson! Ma tahan, et sõda lõppeks varem, et rohkem inimesi ei sureks. Tahan mängida jalgpalli oma kodulinnas Mariupolis. Ma ei taha, et ükski laps peaks maailmas sõtta minema. Tervitan kõiki lapsi Suurbritannias, tänan teid meie aitamise eest. Me võidame! Mul on kass nimega Frosja. Saadan teile Ukraina lipu, mille joonistasin. Tugevalt kallistades, Ilja, 6 aastane.“