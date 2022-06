MMil kõrge viienda saavutanud Eesti rannavõrkpallurid: väga hea turniir, lõbus oli küll

See Roomas saadud esimene kaotus lõpetas ühtlasi eestlaste turniiri. MM-debüüt osutus väga siiski edukaks, eesmärgiks seatud koht esikaheksas sai täidetud. Kõik veerandfinaali kaotajad jäävad jagama viiendat kohta ning on teeninud auhinnarahana tiimi peale 18 000 USA dollarit.

Täna tuli kaotus, aga võib vist öelda, et lahkute Roomast võitjatena? „Jah, mina olen nõus!“ oli Nõlvak päri, kirjutab Volley.ee . „Ma ütleksin, et lahkume ikka viiendatena,“ viskas Tiisaar kavalalt nalja. „Aga jah, väga hea turniir,“ võttis Nõlvak asja kokku.

„Minu rünnak oleks võinud olla parem,“ ütles Nõlvak kohtumist analüüsides. „See, mida suutsin muudes elementides teha, püsida, need õnnestusid hästi, aga rünnakul ma seda täna veel ei leidnud. See on üks koht, mis tuleb ka üles otsida ja võtta kasutusele, siis… siis.. siis saame paremaks!“