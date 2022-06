Andres Petrov tuli Euroopa meistriks ja pääseb snuukri profiliigasse!

„Kuigi praeguseks on selge, et Petrov oleks kaheaastase profiliiga pääsme teeninud ka ilma finaalkohtumist võitmata, siis on värske Euroopa meistrina kindlasti psühholoogiliselt parem liituda profiliigaga. Andrese töökus, pühendumine, järjepidevus ja kirg ala vastu on teda tänaseks viinud sinna, kuhu pääsevadki vaid maksimaalselt pühendunud sportlased – Snuukri Main Tour`ile ehk ala eliitliigasse, kus osaleb vaid maailma 120 parimat snuukrimängijat. Kindlasti on see kogu Eesti spordile ja eriti loomulikult piljardispordile väga suur samm edasi!“, ütles peale finaalkohtumist alaliidu esindaja Kristjan Kuusik.