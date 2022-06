Susannah Kaul jäi MM-il napilt finaalist välja

„Hetkel on palju erinevad mõtteid ja emotsioone. Loomulikult oleks tahtnud paremat aega ja ka kohta - see ilmselt ei muutu kunagi! Teisalt analüüsides tegin ma enda elu parima ujumise just tehniliselt, tempo ja kestvuse poolest. Olen rahul enda progressiga ja loodan selle mõnel päeval ajaliselt realiseerida,“ ütles Kaul võistluse järel.