Venemaa rallisõitjad registreerisid end Rally Estoniale. Korraldajad: töö käib, et nad ei võistleks

„See on nii Rally Estonia, Eesti autospordi liidu kui ka Eesti olümpiakomitee otsus, et meil ei stardi ei Vene, Valgevene ega neutraalse lipu all sportlased. Nii kaua, kui see otsus on meie käes, Grjazin siia ei tule,“ ütles Rally Estonia direktor Urmo Aava mai keskel Betsafe’i podcastis.

Eesti Päevalehele selgitas Aava toona, et teema on kuum ja ta ei taha sel liiga pikalt peatuda. Kas ei või aga juhtuda, et FIA nõuab, et venelased pääseks starti neutraalse lipu all? „Elame näeme, ma pole ettekuulutaja. Nii FIA kui MM-sarja promootor teavad meie reegleid – oleme neile info edastanud – ja reaktsiooni pole järgnenud,“ ütles Aava.

Täna ilmusid Rally Estonia kodulehele võistluste stardinimekirjas ning WRC2 klassis on end üles andnud ka Grjazin ja Aleksandrov ning seda just neutraalsete sportlastena.

Rally Estonia pressiesindaja Rauno Paltser ütles Delfile, et tegemist on vaid eelregistreerimisega, mis ei tähenda, et venelased rallil osalevad.

„Hetkel on nad end lihtsalt registreerinud võistlustele. See, kas nad ka tegelikult võistlema pääsevad, selgub hiljem. Meie seisukoht on endiselt selline, nagu Urmo [Aava] selle välja ütles. Meie ei oota neid siia võistlema ja ei taha starti lasta. Eks ole näha, kas see plaan ka õnnestub. Teeme selle nimel tööd, et ka riik tuleks meiega kaasa,“ kommenteeris Paltser.

Rally Estonia toimub 14.-17. juulini. Võistlejaid, kes on end rallile eelregistreerinud, saab vaadata võistluse kodulehelt SIIT.