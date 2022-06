Tiisaar ja Nõlvak on teeninud MM-il 18 000 dollarit. Milline on Eesti rannavõrkpallurite auhinnaraha TOP20?

Rannavõrkpalli puhul tuuakse alati välja, et see valik sisaldab mängija jaoks riske, kuna palk pole garanteeritud. Tõsi. Samas oleks õige selles kontekstis välja tuua ka auhinnarahad, kirjutab Volley.ee. Need pole kaugeltki võrreldavad tennisega, kuid kui oled tegijad, siis karjääri jooksul üht-teist siiski saad ka kõrvale panna. Beach Volleyball Database’i andmetel on Vesik noppinud turniiridelt kokku 315 389 USA dollarit.

Konteksti loomiseks olgu öeldud, et tennisist Anett Kontaveit on teeninud auhinnaraha 7 464 976 dollarit, samas näiteks discgolfis maailma absoluutsesse tippu tõusnud Kristin Tattar 65 805.

Roomas toimuval MM-il vähemalt viienda koha välja võidelnud Mart Tiisaar ja Kusti Nõlvak on sellega taganud tiimi peale 18 000 USA dollari suuruse boonuse. Kui neil õnnestuks täna veerandfinaalis võita, siis kasvaks summa veelgi. MM-i võitjapaar saab 60 000, teine 45 000, kolmas 35 000 ja neljas 28 000.

Tiisaare ja Nõlvaku veerandfinaal brasiillaste Renato – Vitor Felipega algab Eesti aja järgi täna kell 22:00, otsepilti näeb nii Volleyballworld.TV kui Viaplay vahendusel.

Panime ülalnimetatud andmebaasi põhjal kokku Eesti mängijate teenistuse edetabeli läbi aegade. Selle juures tuleb arvestada, et andmebaasis on üksnes FIVB-i ja CEV-i turniirid. Koduses sarjas on auhinnad kindlasti oluliselt väiksemad, kuid kui oled näiteks igipõlise rannahundi Argo Araku kombel käinud neid auhinnalaudu üle 20 aasta tühjendamas, siis midagi on ikka sealtki materiaalset kogunenud lisaks vimplitele ja diplomitele. Eesti etappidel on auhinnaraha suurusjärk kokku umbes suurusjärgus 1500 eurot.