Maailmameister pakkus ROKile lahenduse, mis aitaks päästa kahevõistluse

Norrakas tuletas ROKile meelde, et kahevõistlus on suurte traditsioonidega olümpiaala, mis on võistlusprogrammi kuulunud alates esimesest taliolümpiast (Chamonix 1924) peale.

„Kahevõistlus on ajalooline olümpiaala, mis on seal olnud algusest peale. See on nagu kergejõustiku eemaldamine suveolümpia kavast. Nii et siin pole midagi arutada,“ ütles Riiber NRK-le.

Põhjus, miks kaalutakse kahevõistluse eemaldamist olümpialt, on vägagi proosaline. Nimelt on see taliolümpial ainus ala, kus võistlevad vaid mehed. ROK ei taha naiskahevõistlejaid aga olümpial näha, sest selle ala harrastajate arv olevat liiga napp ja lisaks ei soovita sportlaste üldarvu talimängudel suurendada.

Riiber pakub, et mehed võiks naiskahevõistlejate jaoks olümpiaks ruumi teha, mis tähendab, et senise umbes 50 mehe asemel pääseks mängudele näiteks 30 meest.

„Kui meie poisid peame 20-30 kohta ära andma, et tüdrukutele ruumi teha, oleks see täiesti aus. Tundub, et nad [ROK] on sportlaste piirarvuga väga ranged. See, et saame tüdrukutele ruumi teha, on vähim, mida saame teha,“ ütles norrakas.

Eesti edukaim kahevõistleja Kristjan Ilves peab samuti ROKi plaani ebamõistlikuks.

„Natukene uskumatuna kõlab see uudis. Kahevõistlus pole kunagi nii huvitav olnud kui tänasel päeval ja ka naiste kandepind on oluliselt laienenud. Ma ei näe, et see oleks kuidagi mõistlik,“ ütles Ilves Delfile ja Eesti päevalehele.

Riiberi pakutud variandi kohta, et mehed loovutaksid oma kohti naistele, ütles Ilves: „See võiks olla üks variant. Aga pigem hädavariant. Parem, kui mehed ei peaks kohti loovutama ja ka naised saaksid olümpiale. See oleks ala arengule märksa parem.“

ROK teeb 2026. aasta olümpiaprogrammi osas otsuse tänavu 24. juunil.