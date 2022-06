Tuntud treeneritele ja mängijatele silma jäänud Eesti noorkorvpallur pääses USA-s peetavasse NBA laagrisse

Laagris osaleb kokku 40 talendikat korvpallurit üle maailma, kes on näidanud oma talenti ja osavust väljakul ning väljaspool väljakut. NBA Academy Games on korraldatud NBA poolt, kus mängijatel on võimalus oma oskuseid arendada ning näidata oma talenti NCAA treenerite ning NBA skautide silme all, kirjutas Eesti korvpalliliit.