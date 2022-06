Heiko Rannula lahkub Pärnust ja saab Kalev/Cramo peatreeneriks

„Oleme sõlminud 2+1 lepingu Eesti koondise abitreeneri ja viimased kaheksa aastat Pärnu Sadama peatreeneriks olnud Heiko Rannulaga.

Pärast 13 aastat kestnud mängijakarjääri, mille käigus tuli Rannula Tartu koosseisus kahel korral Eesti meistriks ning samuti kahel korral ka karikavõitjaks, alustas ta 2015. aastal Pärnu KK ridades peatreeneri karjääri. 2019. aastal võitis Heiko Rannula Pärnu Sadamaga Eesti meistrivõistlustel pronksmedali, 2021. aastal hõbemedali ning tänavusel hooajal kuldmedali ja Eesti-Läti Ühisliiga pronksmedali.

Meie juhtkond leidis, et on õige aeg pöörduda uuesti Eesti treenerite poole ning üheks selliseks tugevaks kandidaadiks oli just Heiko Rannula, kes on ennast viimastel aastatel tõestanud kui väga ambitsioonika ja sihikindla treenerina.

Kuigi meediast käis viimastel päevadel läbi Rannula soov Eestist väljapoole minna, kirjeldab ta ise otsust BC Kalev/Cramoga liituda järgmiselt: „Välisklubisse mineku vastu rääkis lähenev EM, mis toimub vahetult enne hooaja algust. Aga BC Kalev/Cramo on kindlasti minu jaoks suur väljakutse ja samm edasi, nii et liiga tõsiselt välismaale minekut ei kaalunud. Ootused on kõrged, lähen klubisse, kes tahab olla tipus ja võita igat mängu. Meeskond muutub ja ettevalmistusaeg ei ole pikk, aga olen väga motiveeritud.“

„Eesmärkidest saame rääkida täpsemalt, kui teada on kogu meeskond ja võistlussarjad, kus osaleme, aga kindlasti oma regioonis on eesmärgid kõige kõrgemad. Lisaks läheks suurem rõhk treeningtööle ja mängijate arendamisele, kuna reisimist on vähem kui varasematel aastatel ning tahan kasvatada kohalike mängijate rolli ja vastutust meeskonnas,“ sõnab Rannula uue hooaja eesmärkide kohta.

Kalevi mänedžer Ramo Kase sõnul tahetakse Heiko Rannulaga üheskoos astuda järgmine samm klubi ajaloos, mistõttu sõlmiti peatreeneriga mitmeaastane leping. See annab võimaluse rohkem rõhku panna mängijate arendamisele ja meeskonna identiteedi loomisele.

„Kui viimased 13 aastat saime tugevaid rahvusvahelisi mänge VTB Ühisliigas, siis nüüd oleme seadnud sihid Euroopa klubikorvpalli suunas ning usume, et Heikoga suudame me seatud eesmärgid täide viia,“ ütleb Kask ja lisab: „Tahame koos Heikoga tõusta järgmisele tasemele nii korvpallimeeskonna kui ka organisatsioonina ning selle jaoks oleme üles ehitamas pikaajalist arengukava, millega saame teha uue sammu Eesti korvpallimaastikul,“ seisis Kalev/Cramo teates.