NBA valitsejate imalavõitu lööklause kannab tegelikult sügavat tähendust. Kes selle üle irvitab, saab kohe vastu hambaid

Strength in numbers, eesti keelde panduna tugevus numbrites või midagi sarnast. See on kaheksa aasta jooksul neljanda NBA tiitli võitnud Warriorsi moto. Tõlgendusvõimalusi on mitu – loomulikult ühtehoidmine, tiimitöö jne. Aga kindlasti tähendab „tugevus numbrites“, et Warriorsi ametnike, treenerite ja mängijate seas on ajudega inimesed.