Rahvusvahelised spordisündmused on toonud sel aastal Eestisse ligi viis miljonit eurot välisraha

„Eesti spordiorganisatsioonid on ennast viimasel aastatel tõestanud väga heade korraldajatena, samuti on riik rajanud kõrgel tasemel sporditaristu ning meie sportlased saavutanud rahvusvahelisel areenil märkimisväärseid tulemusi. Seega pakutakse Eestile ka aina enam võimalusi korraldada rahvusvahelisi tippvõistlusi,“ rääkis Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn.

„Rahvusvaheliste spordisündmuste Eestis korraldamisel on oluline mõju – aidates Eestit ülejäänud maailmale tutvustada, tuues siia spordifänne mujalt ning elavdades meie majandust. Lisaks otsesele majanduslikule mõjule on Eesti publikul erakordne võimalus näha maailma tippusid ning elada koduväljakul kaasa meie sportlastele. Eestis toimuvad rahvusvahelised kõrgetasemelised võistlused on ka selge signaal, et siin on turvaline ja ohutu,“ lisas ta.