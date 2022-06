Skandaal! Et oleks sugudevaheline võrdsus, võib kahevõistlus taliolümpialt välja jääda

Põhjus, miks kahevõistlusele võidakse hingekella lüüa, peitub selles, et ala on taliolümpial ainus, kus võistlevad vaid mehed. Samas on naiste kahevõistlus jõuliselt arenenud ja kuulub ka suusatamise MM-i kavva. Paraku ei taha ROK naiskahevõistlejaid olümpial näha kahel põhjusel: esiteks olla harrastajate arv liiga napp ning teiseks ei soovita sportlaste arvu mängudel suurendada. Uue alana võeti mängude programmi suusamängironimine (ski mountaineering), kus jagatakse välja viis medalikomplekti, mistap kuskilt tuleb sportlaste arvu kärpida.

„Olen kuulnud tagatubades valjut ja selget juttu räpasest saladusest, et sugudevahelise võrdsuse saavutamiseks ja sportlaste arvu vähendamiseks plaanitakse meeste kahevõistlus 2026. aasta olümpia kavast välja jätta,“ rääkis uudisteagentuurile AP viitel mängudel osalenud kahevõistleja, ameeriklane Bill Demong, kes kuulub ka USA suusaliidu juhtide sekka. „Nii traditsioonilise ala kaotamine taliolümpialt on traagiline, ekslik ja lühinägelik.“

Tagatoa juttudega on kursis ka Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) kahevõistluse juht Lasse Ottesen. „Olen kuulnud kõikvõimalikke spekulatsioone. Kui ROK otsustab naiste kahevõistlust mitte lisada 2026. aasta mängude programmi, siis kas see on vihje ka meestele? Et Milano-Cortina d’Ampezzo mängudel saate veel osaleda, et siis kahevõistlus kaob?“