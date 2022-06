Rasmus Mägi saavutas Teemantliiga etapil teise koha

Santose võiduaeg jäi napilt alla tema enda nimele kuuluvale hooaja tippmargile 47,23, mille ta jooksis välja 28. mail Eugene’is. Hooaja edetabelis on teine ameeriklane Rai Benjamin 47,49-ga. Kolmas on Mägi 47,82-ga. Alla 48 sekundi ongi sel hooajal seni jooksnud ainult kolm meest.

Teemantliigas on 400 m tõkkejooksus üldarvestuses liidriks samuti dos Santos, brasiillasel on koos 24 punkti. Teine on Mägi 18-ga ja kolmas ameeriklane Khallifah Rosser 15-ga.