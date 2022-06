Tiisaar MM-il veerandfinaali jõudmisest: ikka on hea meel edasi saada, aga siis tuleb ka väike süütunne

Umbes pool tundi enne kohtumise algust tuli esimene signaal, et mäng jääb ära. „Üks asjapulk ütles, et midagi on valesti. Aga keegi ei kommenteerinud midagi. Ei teagi, mis oli. Ju mingi vigastus või tõbi – mis seal muud saab olla,“ rääkis Eesti koondise peatreener Rivo Vesik Volley.ee’le.

„Öeldi, et midagi on Trevor Crabbiga, aga ei saadud öelda, mis täpselt oli. See on veel teadmata,“ lisas Tiisaar.

Meie mehed jätkasid soojendust, kuni saabus kinnitus – ameeriklased annavad loobumisvõidu. Pärimise peale väitis üks korraldaja, et loobumise põhjus pole teada, aga ameeriklased ei ilmunud lihtsalt kohale.

See siiski ei vastanud tõele. Crabbi paarimees Tri Bourne istus samal ajal mängijatele mõeldud pingil, pallid kotis ja vaatas üsna apaatselt, kuidas eestlased hakkasid mängu asemel sujuvalt trenni tegema. Ta pidi allkirjastama ka mängu protokolli. Selgust majja ei toonud siiski ka Bourne. „Meil ei ole palju infot…“ ütles ta Volley.ee-le. „Trevor ei tunne end piisavalt hästi, et mängida. See on tõesti kõik, mida saan praegu öelda.“

Veel päev varem Volley.ee-le intervjuud andes kiitis Crabb Eesti duot, avaldas soovi MM-il poodiumile jõuda, aga mingit tervisemuret ta siis veel ei maininud, ehkki oli raske 1/16-finaali järel üsna kurnatud olemisega.

Kahetised tunded: rõõm ja väike süütunne

Ameeriklaste loobumine tähendas automaatselt seda, et Tiisaare ja Nõlvaku poolt turniiri eel püstitatud ja võib-olla üsna julgena tundunud eesmärk jõuda veerandfinaali saigi MM-i debüüdil täidetud.

„Eks sellised asjad tekitavad ikka kahetisi tundeid,“ arutles Tiisaar. „Ikka on hea meel edasi saada, aga siis tuleb ka väike süütunne. Süütunne rõõmu tunda. Et see polnud päris see, mismoodi oleksime tahtnud, aga tegelikult neid asju juhtub spordis, ise oleme samamoodi andnud teistele võite. Tihti ei juhtu, aga kui juhtub, siis mis seal ikka – sport on sport. Tuleb võit vastu võtta ja tunda rõõmu.“