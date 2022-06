Euroliiga otsustas: Venemaa suurklubid peavad ka järgmise hooaja mänge kõrvalt vaatama

Neljapäeval kogunes Euroliiga juhtkond ning kinnitas tuleva hooaja osalejate nimekirja. Euroliiga teatas, et praeguses olukorras ei ole lihtsalt võimalik Venemaa klubidega mängida. Muuhulgas lisati, et Venemaale ning Venemaalt on keeruline reisida. Lisaks on Euroopa liidu riigid suures mahus kokku tõmmanud venelastele jagatavaid viisasid.