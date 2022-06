Jätkub jaht Robert Lewandowski allkirjale! Nüüd on ründajast huvitatud ka Londoni Chelsea

Lewandowskit on pikalt seostatud FC Barcelonaga, kuid katalaanidel on võlad kaelas ja rahaga kitsas käes. Seega on neil keeruline Bayernile soovitud üleminekutasu maksta. Sakslased tahavad poolakast ründetuusa eest saada 40 miljonit eurot.

Üleminekuturuga hästi kursis olev Saksamaa ajaleht Bild kirjutabki, et Chelsea on nüüdsest Lewandowski palkamisest vägagi huvitatud. Londoni suurklubi saadab oma tipuründaja Romelu Lukaku ilmselt sel suvel Milano Interisse tagasi ja seega vajavad nad belglasele hädasti asendajat.

Lisaks Chelseale ja Barcelonale on Lewandowski allkirja jahtimas ka PSG. Hispaania ajaleht Mundo Deportivo teatas hiljuti, et Lewandowski on saavutanud katalaanidega kokkuleppe ning ta on valmis allkirjastama kolme aasta pikkust lepingut, mis tooks nädalas sisse 200 000 eurot.