26 Eesti parima korvpallitreeneri pingerida: raudne Rannula, debütant Lips ja vägevad vanameistrid

Kas teadsite, et 2022. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Liivak 206 mehel, kellest lausa kolm on Eesti mõistes tasemel treenerid. Ei teadnud? Mida te ilma minuta teeks? Toomas viis ülemöödunud hooajal Tartu Ülikooli naiskonna 30aastase vaheaja järel taas Eesti meistriks. Jaanus tegutses möödunud hooajal Iisaku gümnaasiumi korvpalliakadeemia poiste treenimisega ja oli esiliigas Reinar Halliku Korvpallikooli abitreener. Tony on üks silmapaistvamaid noortreenereid, kelle juhendamisel lõpetas Viimsi duubel teises liigas põhihooaja kolmandal kohal, aga võitis nelja meeskonna finaaliturniiri. Mis on Tammedel ja teistel populaarsematel nimedel Liivakutele vastu panna?