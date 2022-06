DELFI VIDEO | Tallinnas toodi uued tudengivormelid esmakordselt avalikkuse ette sõitma

50-liikmeline TalTechi ja Tallinna Tehnikakõrgkooli ühismeeskond on üheksa kuuga projekteerinud ja valmis ehitanud uhiuue elektrivormeli ning arendanud uued algoritmid isejuhtivale vormelile. Isejuhtiva vormeli algoritmid lubavad sensorite abil kaardistada tundmatut rada vormeli ümber ja sõita kiiremini kui ükski teine isejuhtiv sõiduk.

Tiimi juhi Georg Kõivumägi sõnul oli eelmise hooaja auto probleemiks stabiilsus kurvides. Probleemi lahendamiseks muudeti esitiiba ja difuusorit, et parandada õhuvoolu erinevates rajaolukordades. Vedrustusega tehti hulga tööd, et kogu rehvi potentsiaal ära kasutada. Selleks, et juhil oleks võimalik kiire autoga toime tulla, parandati seadistust, näiteks lisati esisilda stabilisaatorvarras.