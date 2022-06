Inglismaa kõrgliiga avaldas uue hooaja kalendri, mis on tavapärasest hoopis erilisem

Sedapuhku ootab klubidel ees aga tavapäratult pikk mängupaus, kui hooaeg pannakse seisma 13. novembrist kuni 26. detsembrini. Põhjuseks on mõistagi Kataris toimuv jalgpalli MM (21. november - 18. detsember). See on ühtlasi põhjus, miks hooaeg algab tavapärasest nädal varem ja lõppeb omakorda nädal hiljem.