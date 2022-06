100 000 kuuske! Tuuli Tomingase tiim ladus uueks hooajaks põhja omapärasel viisil

Tomingase sõnul on puude istutamine raske nii füüsiliselt kui ka vaimselt, sest valmis tuleb olla iga ilmaga ning päevad on pikad. Kevadeti on Indrekule, Susan Külmale ja Tuulile traditsiooniks saanud sõit Soome, et teenida veidi lisaraha metsa istutamise näol. Tuulile ja Susanile on see ettevõtmine lisaks taskuraha teenimise võimalusele saanud oluliseks osaks baasvastupidavuse arendamise osas.