Karjääri lõpetanud Tyson Fury on valmis poksiringi naasma: otsige suur tšekiraamat välja!

Fury viimane matš oli aprilli lõpus, kui ta nokauteeris Dillian Whyte'i ja kaitses sellega edukalt WBC tiitlit. Tiitlimatši eel ja järel rääkis britt, et see on tema profikarjääri viimane kohtumine.

Juba toona spekuleeriti maailma spordimeedias, et Fury võib tulevikus ikkagi ringi naasta. Hiljuti kinnitas võimalust ka mees ise intervjuus kuulsale poksipromootorile Frank Warrenile.

Fury sõnas, et on „100%“ valmis ringi naasma, kui keegi talle selle eesti õige summa maksab. „Kui keegi suudab mulle õiget raha pakkuda, siis see on Frank Warren. Kutsun teda Maagia Meheks ja me hakkame suuri asju tegema,“ teatas Fury endale omase bravuuriga.

Meedias on spekuleeritud, et Fury tulevik peaks saama selgemaks 20. augusti järel, kui Saudi Araabias lähevad vastamisi Oleksandr Ussõk ja Anthony Joshua. Kui võidab WBA, WBO, IBF-i ja IBO meistrivöö omanik Ussõk, siis on ta vaba võitlema absoluutse tšempionitiitli eest. Aga kui võidab Joshua, siis on Ussõkil taas võimalus nõuda kordusmatši ehk meistrivööde ühendamine lükkuks veelgi kaugemasse tulevikku.

„Minul ja Frankil on midagi erilist tulemas, aga hetkel pole see Ussõki ja Joshuaga seotud,“ rääkis Fury. „Teen veel selle osas otsuse, aga poksisin alles kolm kuud tagasi. Mind ei oodata kindlasti enne oktoobrit, novembrit või detsembrit ringi tagasi.“

„Mida ma ütlen inimestele, kes tahavad seda matši näha: teil parem olgu suur tšekiraamat,“ jätkas britt. „Selleks, et Mustlaskuningas (Fury hüüdnimi - K.R.) ringi tagasi tuua, et taas Suurbritannia päästa, on vaja maksta.“

Viimati olid raskekaalus kõik olulised meistrivööd ühe mehe käest 1999. aasta 13. novembrist 2000. aasta 13. aprillini, selle suutis saavutada britt Lennox Lewis. Lewis ongi ainus britt, kes on selle austava tiitli pälvinud.