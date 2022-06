Nõlvakut ja Tiisaart ootab ees karjääri tähtsaim matš. USA duo: Eestil on hea tiim, aga me tahame MM-medalit

Vastaste Trevor Crabbi sõnul on tal koos paarilise Tri Bourne’iga soov eelmisel rannavolle MM-il saadud neljas koht üle lüüa. Toona katkes ameeriklaste edutee poolfinaalis, kus kaotati hiljem maailmameistriteks tulnud Oleg Stojanovskile ja Vjatšeslav Krassilnikovile 1:2. Tol ajal venelasi juhendanud Rivo Vesiku sõnul võinuks tulemus olla ka teistsugune, kuid mõlemas võidetud geimis õnnestus Stojanovskil teha hea serviseeria, mis asja otsustas, vahendas volley.ee ameeriklasi tutvustavas eelvaates.

Crabb ja Bourne teenisid kahe võidu ja ühe kaotusega K-grupis itaallaste Paolo Nicolai ja Samuele Cottafava järel teise koha. 1/16-finaalis alistati hollandlased Leon Luini – Ruben Penninga 2:1 (-18, 19, 10). „Mäng oli raske. Kuna siin on nii kuum, siis see teeb asja veel raskemaks. Oli hea, et eile oli vaba päev, sai taastuda alagrupimängudest. Ootan väga juba homset mängu!“ ütles Crabb.

Eestlastega kohtuti alles hiljuti Ostravas, seal jäid peale ameeriklased 2:1. „See oli väga tasavägine mäng, nad on hea tiim,“ tunnustas Crabb Tiisaart ja Nõlvakut. „Meie hooaeg on olnud selline üles-alla. Pole olnud sellised lõppkohad, nagu me tahaksime, kuid tegu on pika hooajaga ja üritame seda parandada. MM-il loodame oma neljandat kohta üle teha. Loodetavasti jõuame seekord poodiumile!“

Crabb avaldas, et nad jäid ilma senisest treenerist ja pidid selleks hooajaks otsima uue. „See mõjutas meid natuke,“ tõdes Crabb, et muutusega harjumine võtab aega. MK-sarja Elite 16 turniiridel on tänavu saavutatud kaks üheksandat kohta, viimati Jurmalas tuli leppida 17. positsiooniga. Kui Tiisaar ja Nõlvak on maailma edetabelis kuuendad ja MK-sarja võistlustele registreerimise pingereas 11. (seal läheb viimasest neljast mängitud turniirist arvesse kolm paremat), siis ameeriklaste kohad on vastavalt 29. ja 27.