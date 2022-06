Hyundai lõpetas Tänaku abiga pika ootuse. Pealik: oleme nüüd kohal

„Sardiinias saavutatu oli kogu tiimile suur kergendus,“ rääkis Moncet WRC kodulehe vahendusel. „Teame, et algus on olnud keeruline ja jäime autoga veidi hiljaks, aga oleme nüüd kohal.“

Moncet läheb Keenia rallile vastu optimistlikult. „Läheme head tulemust tegema, et Toyotaga vahet vähendada. Olime kõik enne motiveeritud, aga nüüd on motivatsioon isegi suurem,“ jätkas tiimi ajutine pealik. „Nagu ütlesin, hooaja algus oli keeruline, aga keegi ei andnud alla ja Sardiinias nägime selle tulemust.“

Viie MM-ralli järel on Toyotal koos 200 punkti, Hyundai jääb neist maha 39 silmaga. M-Sport on 120 punktiga kolmandal kohal. Sõitjate seas on kindel liider Kalle Rovanperä (Toyota) 120 silmaga, kellele järgnevad Hyundai mehed Thierry Neuville (65 p) ja Ott Tänak (62 p).